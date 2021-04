Un film sur les réfugiés tourné à Revesz Long

Les classes de quatrième ont découvert les différents visages de l'exil.

Ce mois d'avril est l'aboutissement du film monté par les élèves de quatrième d'Évelyne Laruaz, professeur de lettres au collège Revesz Long. Les aventuriers, c'est le titre du travail réalisé par les collégiens, avec les équipes des Compagnies Arc en scène et des Arts déclinés, et écrit par Yann Lejeune.

Pour s'imprégner du monde de l'exil, souvent inconnu des collégiens, ils ont étudié le texte de Daniel Pennac, Eux, c'est nous, et ont fourni un important travail de recherche de témoignages, entre les mois de novembre et de mars.

Les comédiens, Yann Lejeune, Marie Lamouline et Mete Arikan, ont accompagné les élèves depuis la découverte des différents visages de l’exil jusqu’à la mise en scène du spectacle et aux prises de vue. Burhan Roto, réfugié yézidi, est venu témoigner de son chemin depuis l’Irak jusqu’à Crest. À partir de leurs recherches et de ce témoignage, les élèves ont écrit des textes pour incarner sur scène les hommes, femmes et enfants réfugiés. Les professionnels ont assisté les jeunes pour le tournage des scènes avec un matériel adapté.

Cette rencontre a permis aux adolescents de travailler avec les comédiens, en immersion complète, tout en découvrant les métiers qui gravitent autour de la réalisation d’un film. Ce projet de réflexion et d’ouverture sur le monde en mouvement a été possible grâce à l’appui du Rotary Club et du Département que la professeure remercie chaleureusement.

« Belle aventure pour ces élèves ! », s’enthousiasme Évelyne Laruaz. Le film Les Aventuriers sera diffusé sur le site internet du collège Revesz-Long.

Corinne Lodier

Article publié dans Le Crestois du 9 avril 2021