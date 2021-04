La vallée se confine pour la troisième fois

Les nouvelles mesures de confinement ont plongé les commerçants crestois dans la résignation et indignent certains syndicats enseignants. Sur le front sanitaire, la situation dans la vallée n'est, pour l'heure, pas catastrophique.

Le couperet est tombé mercredi, à 20h. Le président de la République a annoncé dans un message télévisé que les mesures qui s'appliquaient dans 19 département français depuis le 20 mars seront en vigueur dans le reste du pays, et donc dans la Drôme et la vallée, à partir du samedi 3 avril, 19h. Dès le mardi 6 avril, les écoles, collèges et lycées devront fermer leurs portes et mettre en place des dispositifs d'enseignement à distance.

Ces annonces, si elles étaient attendues, n'en constituent pas moins un choc dans la vallée de la Drôme, en particulier pour les commerces dits « non essentiels », qui seront contraints de fermer boutique dès dimanche alors qu’ils sont, pour certains, dans une situation déjà très difficile...

Article publié dans Le Crestois du 2 avril 2021