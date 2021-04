Des bidons pour des bouchons

Ne pas jeter ses bouchons aux ordures et les recycler, c'est une habitude à prendre.

L'Association Solidarité Encouragement du Dévouement et du Bénévolat Drôme Ardèche (SEDB) dépose régulièrement sur le territoire des bidons pour récupérer les bouchons. Le dernier a été posé le mardi 30 mars au supermarché Casino, à Crest, en présence du président, Jean-Louis Prévost, et du directeur du magasin, Gilles Achard. C'est le cinquième lieu de collecte de bouchons que l'association installe à Crest, après Intermarché, les écoles Royannez, Chandeneux et Anne-Pierjean.

RECYCLER POUR REFABRIQUER

L'association est riche de gens volontaires qui s'occupent de la collecte des bouchons. Le Crestois Gilles Courrioux a la lourde tâche de récupérer les bouchons collectés et de la entreposer dans un local prêté par la ville de Crest.

Pierre Arguillet est « l'homme bouchons ». Il trie tout à Romans, et ce n'est pas une mince affaire car, avec « sa secrétaire particulière », ils passent plus d'un équivalent temps plein à ce lourd et minutieux travail. Et les surprises ne manquent pas : « Nous trouvons des ampoules, des yaourts entiers, des lunettes, un sèche-cheveux, des piles... vraiment de tout ! Une fois ce gros tri effectué, il faut trier le vrai du faux plastique. Le vrai est identifié d'un triangle, l'autre fond à la chaleur. Sur un bidon de 10 kg, nous enlevons environ 1 kg de déchets pour ne garder que les bouchons. »

Quand le tri est fait, les deux bénévoles partent pour Montélier, dans une grande usine de traitement des déchets industriels, la SARL NPPM. Les plastiques sont concassés. Les petits morceaux sont revendus à des industries, essentiellement françaises, pour la fabrication de tableaux de bord de voiture, de tables de camping, de mobilier urbain, de chenaux...

Pour les bouchons en liège, ils sont recyclés au Portugal en plaques de liège ou en chaussures, cartes postales ou sacs. Les bouchons en aggloméré vont en Belgique et finissent en… bouchons !

RECYCLER POUR AIDER

L'association collecte environ cinq tonnes de bouchons en plastique, en liège ou en agglomérés par an. Elle ramasse aussi les téléphones portables usés, même cassés. La valorisation de ces objets permet de collecter des fonds pour aider les personnes souffrant de handicap, d'Alzeimer, de cancers ou de maladies orphelines.

Encouragement du Dévouement et du Bénévolat Drôme Ardèche a été créée en 1993 sous l'impulsion d'Albert Fié. Elle est aujourd'hui reconnue d'intérêt général et affiliée à la Fédération Française du même nom.

Corinne Lodier

Contacts :

Jean-Louis Prévost : 06 21 27 70 84

Gilles Courrioux : 04 75 25 27 81

Guy Lantheaume : 06 35 45 81 14

Article publié dans Le Crestois du 2 avril 2021