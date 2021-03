Entretenir les pistes pour lutter contre les incendies

La piste forestière reliant Chastel-Arnaud au Pas-de-Lauzun est à l’étude.

L'Association Syndicale Libre de Gestion Forestière (ASLGF) "L'Écrin de Saint Médard" a commencé l'étude des pistes existantes sur les pentes du Synclinal nord, le vendredi 12 mars. Il s'agit de trouver le bon compromis et de mutualiser les travaux sur les pistes existant pour la lutte contre les feux de forêt d’un côté, et l'exploitation forestière de l’autre.

L'Écrin de Saint-Médard est présidée par Régis Pinet et son siège est à Piégros-La Clastre. En 1981, quelques propriétaires forestiers clastrois se sont réunis pour aménager leurs forêts dans la but de les protéger des incendies et de protéger l'environnement. "Le Collet de la vigne" est né. En 2015, il devient L'Écrin de Saint-Médard, afin d'étendre le projet à d'autres communes.

En 2020, le projet d'utilisation de la piste reliant Chastel-Arnaud au Pas de Lauzun est soulevé...

Article publié dans Le Crestois du 26 mars 2021