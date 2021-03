Archijeux joue les travaux et les créations

Archijeux profite de la crise sanitaire pour avancer sur la rénovation de son bâtiment et développer des jeux.

La porte du café associatif ludique du 10 rue Archinard est fermé depuis le début de la crise sanitaire. Boris Courtot anime ce lieu « d’hydratation ludique » depuis onze ans. il fait partie de l'équipe de trois salariés, avec Goulwer Lebolloch et Aline de Bretagne. La fermeture du lieu ludique pour cause de Covid a permis aux équipes de finaliser des aménagements dans le local.

Boris est ravi de nous faire visiter l’agrandissement des espaces. Il connaît tous les coins et les recoins de leur bâtisse, et endosse, avec une satisfaction non dissimulée, le rôle de guide pour nous faire visiter l’agrandissement du bâtiment...

Article publié dans Le Crestois du 19 mars 2021