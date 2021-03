Crest Jazz à fond pour un beau festival

La période de fermeture a été propice à un travail de fond et l’équipe du "Crest Jazz" a pu préparer un festival surprenant.

Alain Bellon est « représentant associatif » de "Crest Jazz" au sein de l’association collégiale qui gère les actions culturelles. Le temps libre laissé l’année dernière a était l’occasion d’un changement de nom pour le célèbre festival crestois : Crest Jazz vocal est devenu Crest Jazz. La gestion de l’association est maintenant collégiale et un nouveau logo identifie ses activités. Le site permet désormais de faire de la billetterie en ligne.

Le Crestois : Comment avez-vous passé l’année 2020 ?

Alain Bellon : Nous avons dû réadapter le festival et nous avons créé "Le zèbre sous les platanes" (version allégée du festival, ndlr). Ce fut une belle réussite, et nous avons été pleins tous les soirs, avec 400 places. En revanche, nous avons dû annuler tous les "Jazz au village", non par interdiction, mais à cause de l’inquiétude des élus et des organisateurs...

Article publié dans Le Crestois du 19 mars 2021