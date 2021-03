Départementales : le début des grandes manoeuvres

À trois mois des élections départementales (et régionales), les forces politiques commencent à placer leurs pions. L'union à gauche bat déjà de l'aile...

Est-il vraiment « trop tôt » pour en parler ? Les dates du double scrutin régional et départemental prévu les 13 et 20 juin prochains n'ont pas encore été officiellement validées par le gouvernement. Ce dernier doit en effet publier un rapport le 1er avril sur la situation sanitaire du pays, qui entérinera ou non ce calendrier. C'est pourquoi beaucoup de nos interlocuteurs politiques ont considéré qu'il était « encore trop tôt » pour s'exprimer sur le scrutin et les futurs candidats.

Mais en coulisses, les stratégies pour conquérir le département commencent à s'affiner, tout comme les programmes et le périlleux choix des candidats...

Article publié dans Le Crestois du 12 mars 2021