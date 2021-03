Orange : le préfet porte plainte contre le média Ricochets

Le préfet a signalé une publication au procureur de la République de Valence.

Plus de trois semaines après l'incendie volontaire à Crest du local abritant le noeud de raccordement d'Orange, la situation commence doucement à s'améliorer même si 2 400 abonnés restent encore privés d'Internet et de téléphonie. Les raccordements définitifs - qui doivent se faire client par client ! - ont commencé le lundi 8 mars et 400 clients ont déjà été « remontés ». « Nos équipes sont à l'oeuvre, le retour à la normale sera progressif. Normalement, la reconstruction de ce type d'infrastructure prend environ 5 mois. », fait savoir Orange.

Sur le volet judiciaire de l'affaire, une nouvelle plainte a été déposée auprès du procureur de la République par la préfecture après la publication, le dimanche 7 mars, d'un article sur le média militant et participatif Ricochets.cc. Un texte où les auteurs disent leur « solidarité avec les saboteurs des installations d'Orange...

Article publié dans Le Crestois du 12 mars 2021