Une réclamation groupée de Grânois contre Orange

Huit foyers demandent plus de 18 000 euros à l'opérateur.

Une missive très détaillée envoyée le 3 mars à la direction régionale d'Orange et dont le Crestois a reçu une copie. Huit foyers de Grâne du quartier de Combemaure se sont lancés dans une réclamation groupée auprès de l'opérateur historique. En cause, des coupures d'Internet et de téléphone récurrentes pendant des années - jusqu'à plus de cinq mois pour certaines ! - dans une zone qui ne capte ni la 3G, ni la 4G...

Article publié dans Le Crestois du 12 mars 2021

Photo : Freepik