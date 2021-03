L’École de musique signe sa convention annuelle

L’accord encadre le prêt des locaux et la subvention accordée par la Ville de Crest à l’école.

Jeudi 4 mars, l’école de musique et de danse de Crest a signé, comme chaque année, une convention de partenariat avec la Ville de Crest. Cet accord fixe notamment les termes de l’utilisation du bâtiment mis à disposition par la Ville ainsi que le montant de la subvention, à savoir 38 700 euros.

Cette année, le président de l’école, Jean-François Berne, se félicite de la hausse du nombre de ses adhérents. Le contexte sanitaire n’a pas découragé les musiciens en herbe ! L’école compte désormais 214 musiciens et 107 danseurs, soit 27 de plus que l’an dernier. Il faut pourtant souligner que l’année 2020 a été particulière pour le secteur de l’art et de la culture, et que l’école de musique et de danse n’a pas échappé à la crise. Ainsi, les cours ont été maintenus à distance pendant le premier confinement.

Les élèves ont pu retourner dans les locaux à la rentrée, mais les récentes mesures du gouvernement, notamment le couvre-feu, ont une nouvelle fois contraint certains enseignements musicaux à passer en distanciel. Les cours de danse, quant à eux, ont dû s’arrêter fin février.

DES PROJETS À VENIR

Covid ou pas, la Ville et l’école ont des projets plein la tête pour les prochaines années ! Au programme notamment, la municipalité prévoit de lancer une étude pour aménager l’étage du bâtiment en une salle de danse de 100 m2.

Côté événement, l’école se concentre pour l’instant sur l’organisation de la fête de la musique le 21 juin. Elle prévoit également, pour juillet 2022, un projet de “Tremplin” pour accompagner les musiciens amateurs dans la préparation d’un concert. Autant de projets qui seront conditionnés à l’évolution de l’épidémie.

Pour Boris Transinne, adjoint à la culture et à la jeunesse, « la politique culturelle de la Ville, c’est de prévoir des choses et de faire comme si elles allaient avoir lieu ». Et Hervé Mariton d’ajouter : « c’est mieux que de se retrouver les bras ballants à ne rien faire ! »

Zoé Multeau

Article publié dans Le Crestois du 12 mars 2021