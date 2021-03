Denis Benoit raille le « trumpisme » du maire de Crest

Le président de la 3CPS appelle les élus crestois à « travailler pour le territoire ».

« La démocratie trumpienne ne m'intéresse pas ». C'est par ces quelques mots que Denis Benoit, président de la Communauté de Communes du Crestois et du Pays de Saillans (3CPS), a réagi aux propos du maire de Crest tenus dans notre édition du 26 février.

Dans un entretien, Hervé Mariton appelait à demi-mot à sa démission et disait son souhait de travailler au plus vite à un rapprochement entre la 3CPS et la CCVD..

Article publié dans Le Crestois du 5 mars 2021