La construction d’un immeuble au village fait débat

L’Association du Vieux Village de Montoison (A2V) et un collectif de citoyens s’opposent à un projet immobilier porté par l’équipe municipale.

Le torchon brûle entre des habitants du village et la municipalité. En janvier dernier, l’Association du Vieux Village de Montoison (A2V) et un collectif d’habitants ont déposé un recours auprès du tribunal administratif pour s’opposer au permis de construire d’un immeuble à la Montée de l’église, déposé par Valrim, un promoteur immobilier privé, et soutenu par la mairie.

Henriette Arnaud, secrétaire de l’A2V et porte-parole des riverains mécontents, par ailleurs ancienne élue de l’opposition sous le mandat de Claude Trichard, se pose en défenseure du patrimoine et considère que ce bâtiment va nuire à « l’harmonie du village ». Mais pour le maire, Jean-Marc Bouvier, il s’agit là de répondre à la demande locative...

Article publié dans Le Crestois du 5 mars 2021