Changement de pattes à la viennoiserie bio du Val de Drôme

Depuis le mois d'octobre, la viennoiserie bio du Val de Drôme pousse avec Vincent et Sophie Vidal.

Installée au 49 rue Émile Loubet, la Viennoiserie Bio du Val de Drôme a changé de boulangers. Ce sont les jeunes Sophie et Vincent Vidal qui en pétrissent désormais les viennoiseries et les pâtisseries, exclusivement bio. Ils viennent de reprendre la boutique à la suite de Benjamin Thibaud et Angélique Sacilotto.

Une reconversion

Vincent est boulanger ; c’est une reconversion pour lui. Et Sophie est conseillère en économie sociale et familiale, mais elle aime venir sentir le bon pain et mettre la main à la pâte. Dans un premier temps, ces nouveaux arrivés vont apprendre à connaître leur clientèle et à la développer.

Côté rayons, la viennoiserie s’est enrichie, depuis Noël, du pannetone, pour commencer. En pâtisserie, la tarte sucrée s’est posée à côté de la tarte au citron meringuée et des éclairs. Vincent tâche de répondre à la demande avec deux gâteaux sans gluten, un pain sans blé et a rajouté le pain de mie bio. La boutique est ouverte du mardi au vendredi de 6h30 à 19h30 (en temps normal).

Corinne Lodier

Pour contacter la Viennoiserie Bio : 09 66 92 14 73

Article publié dans Le Crestois du 5 mars 2021