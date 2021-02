La Royal Bernard Drôme Classic va sillonner la vallée

La course cycliste se déroulera dimanche 28 février. Pas de public, mais une diffusion télé...

Second volet des Boucles Drôme-Ardèche, la Royal Bernard Drôme Classic, épreuve destinée aux professionnels UCI, se déroulera le dimanche 28 février sur un parcours inédit autour du Val de Drôme.

Cette course du début de saison a été raccourcie d'une trentaine de kilomètres, soit 178 km au lieu des 205 auparavant, pour permettre aux coureurs de parvenir graduellement au meilleur niveau de leur forme. Bien que paraissant plus facilement abordable, le parcours affiche néanmoins quelque 2500 mètres de dénivelé positif. C'est dire qu'il est exigeant et qu'il offrira la victoire à un costaud.

Alors, qui pour succéder à l'Australien Simon Clarke ? Souvenons-nous que l'an dernier...

