Montée de la Tour, plus besoin de 4x4 !

La montée de la Tour était devenue difficilement praticable, usée et détériorée par le ravinement dû à l’eau.



J-P Point, adjoint à l’aménagement, et D. Sartre, directeur des services techniques

Ce jeudi 18 février, la montée à la Tour est enfin redevenue praticable. L’entreprise Eurovia a terminé d’étendre un beau revêtement de béton bitumineux sur 1370 m2.

La Tour de Crest est de plus en plus visitée, quand elle n’est pas en sommeil… Aussi, pour en faciliter l’accès, il devenait urgent de refaire la voirie entre les deux feux tricolores. Les travaux ont consisté à inverser la pente de la chaussée pour permettre à l’eau de s’écouler ; à réaliser une couche de fondation ; à installer un drain pour canaliser les eaux souterraines ; et à recouvrir cette route d’un béton bitumineux pour en faire un vrai ruban noir et lisse. Le montant de l’opération s’élève à 58 000 €.

Dès que la Tour pourra rouvrir ses grandes portes, pas de doute et plus d’excuse, il faudra monter la visiter... En voiture ou à pied, bien entendu !

Corinne Lodier

Article publié dans Le Crestois du 26 février 2021