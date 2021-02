Orange : friture sur la ligne

Coupures de téléphone à répétition, connexion internet et réseau mobile médiocre... Élus et habitants de la vallée n'en peuvent plus.

Exaspérés, mais taquins. Vendredi 5 février, les élus d'Eygluy-Escoulin publiaient dans Le Crestois une tribune cinglante, appelant ironiquement au don pour qu'Orange puisse financer des travaux sur les réseaux de télécommunications de cette commune de 75 âmes, isolée dans la vallée de la Gervanne. « Nous avons atteint la limite du supportable et du tolérable », s'exaspère le maire, Roland Filz, les yeux rivés sur son portable qui cherche du réseau mobile. Depuis le 30 janvier, sa ligne de téléphone fixe est coupée ! Et encore, pour certains habitants, les coupures ont duré jusqu'à plusieurs mois...

Article publié dans Le Crestois du 12 février 2021