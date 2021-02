Finalement, Hervé Mariton soutient Biovallée

Au détour du vote du budget 2021 de la 3CPS, le maire de Crest a lancé une étonnante déclaration d’amour à l’association Biovallée...

Je t'aime, moi non plus. Longtemps opposé aux actions de l'association Biovallée, qui promeut l'économie verte dans la vallée de la Drôme, Hervé Mariton et les conseillers municipaux de sa majorité ont approuvé, lors du conseil communautaire du jeudi 4 février, le vote d'une subvention de 15 000 euros pour l'année 2021.

« Biovallée a évolué et nous avons pu avoir des opinions différentes. Nous avons longtemps porté une appréciation critique à l'égard d'une cause qui nous semblait fortement idéologisée...

Article publié dans Le Crestois du 12 février 2021