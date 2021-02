Retour vers le futur agricole et alimentaire de la vallée

Les trois intercommunalités de la vallée veulent porter une réflexion sur l’avenir de l'agriculture et l'alimentation sur le territoire à horizon 2050.

D'abord un cycle de quatre visioconférences, puis des ateliers de mars à mai, et, enfin, l'établissement d'un programme d'actions à décliner sur l'ensemble du territoire. Intitulée « Prospective agricole et alimentaire – Horizon 2050 », le territoire lance, à l'initiative des trois communautés de communes de la vallée de la Drôme et de l'association Biovallée, une grande réflexion sur ce que pourraient devenir l'agriculture et l'alimentation d'ici trente ans. Forte de « son antériorité sur le sujet », selon son président Jean Serret, la Communauté de Communes du Val de Drôme (CCVD) porte principalement la démarche...

Article publié dans Le Crestois du 12 février 2021