La pluie n’arrête pas les ramasseurs citoyens de déchets

À Crest, 61 kilos de détritus ont été ramassés aux Arbres Écrits.

Qu’il pleuve, qu’il neige ou qu’il vente, rien n’arrête les ramasseurs citoyens de déchets. Dimanche 7 février, une petite dizaine de bénévoles s’étaient donné rendez-vous, malgré la pluie, aux abords de la résidence des Arbres Écrits, pour une nouvelle matinée de nettoyage. Et ils n’ont pas manqué de travail ! Pas moins de 61 kg de détritus ont été ramassés dans le quartier !

Outre les traditionnels mégots et autres emballages plastiques, les bénévoles ont déniché une boîte à chat, une poubelle en métal cabossée, ou une tente, oubliée dans un coin. Comble de l’ironie, ils ont aussi mis la main sur un morceau de container à papiers de la 3CPS, qui s’était trouvé une place de choix... sous un buisson.

Pour cette quatrième édition, la Ville de Crest avait mis à la disposition des bénévoles des pinces à déchets et de grands sacs poubelles. Anne-Marie Chirouze, élue déléguée au logement social et ancienne résidente du quartier, est aussi venue prêter main forte à ce jeune collectif.

Impulsé par Marie Aubri et Charlotte Argentier, ce groupement citoyen se donne pour objectif de ramasser, tous les premiers dimanche de chaque mois, les détritus oubliés dans les recoins des différents quartiers de la ville. Plus d’informations sur leur initiative et sur le prochain rendez-vous, prévu le dimanche 7 mars, sur la page Facebook, ou par téléphone au 06 01 73 76 37

Martin Chouraqui

Article publié dans Le Crestois du 12 février 2021