Voeux de la mairie : une initiative qui ne manque pas d’adresses

En adressant ses voeux de Nouvel An par milliers, la ville de Crest se met notamment en délicatesse avec les règlements de la Cnil.

Le Crestois s’interrogeait la semaine dernière sur l’envoi de voeux du Nouvel An par la mairie de Crest aux administrés de communes avoisinantes, et sur le coût de cette initiative. Le maire Hervé Mariton a apporté certaines réponses lors du Conseil municipal du lundi 1er février.

« Depuis de nombreuses années, le choix de la Ville est de communiquer avec les Crestois mais aussi avec les personnes du bassin de vie, qui sont intéressées par ce qui se passe dans notre ville. C’est par ailleurs la zone de chalandise de Crest, et ils vivent avec nous », a indiqué Hervé Mariton lors de la séance de questions diverses prévue à la fin de l’ordre du jour.

Le maire a également présenté les détails de l’initiative : ainsi, en plus de 5 000 cartes de voeux adressées aux Crestois, 12 000 envois sont effectués en-dehors de la ville, « incluant la quasi-totalité des anciens cantons de Crest-Nord et de Crest-Sud, de Saillans et de Bourdeaux, qui sont indiscutablement dans la sphère d’influence crestoise », a précisé Hervé Mariton. Il en coûte ainsi 2 500 euros d’impression, et 7 000 euros d’affranchissement. « Nous nous adressons à la population du bassin crestois sur la base des listes électorales dont nous pouvons disposer, puisqu’il ne s’agit pas d’un usage commercial mais bien institutionnel », ajoute-t-il.

Une affirmation qui laisse songeur un avocat spécialisé en droit électoral que nous avons sollicité...

Connectez-vous dans la colonne à droite ou La suite de cet article est réservée aux abonnés numériques.dans la colonne à droite ou abonnez-vous

Article publié dans Le Crestois du 5 février 2021