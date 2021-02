Les jeunes talents se pressent à la MFR de Divajeu

La journée portes ouvertes de la Maison Familiale Rurale a permis à des jeunes de découvrir les formations et le fonctionnement de cette école agricole locale.

« La journée des talents ». C’est le nom que la Maison Familiale Rurale (MFR) de Divajeu a choisi de donner à sa journée portes ouvertes, qui s’est déroulée le samedi 30 janvier. Au total, trente-trois familles ont pris rendez-vous pour visiter les vastes locaux de la MFR, ce centre de formation très largement dédié aux métiers agricoles.

Parmi les formations offertes : deux baccalauréats professionnels («Conduite et gestion de l’activité agricole » et « Technicien conseil vente en animalerie ») ; un CAP Métiers d’agriculture ; ainsi que des classes de quatrième et de troisième, destinées aux collégiens à la recherche d’une orientation vers les métiers de l’agriculture, et adaptées aux jeunes en situation de décrochage scolaire.

Les dernières portes ouvertes ont rencontré un franc succès, signe d’un certain engouement pour les filières agricoles. Entretien avec Laurent Antoine, directeur de la MFR...

Article publié dans Le Crestois du 5 février 2021