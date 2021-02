Le torchon brûle entre les maraîchers et la mairie de Crest

Les producteurs-exposants du marché du samedi n'en peuvent plus d'être ballottés d'un emplacement à l’autre. La mairie temporise...

« Nous demandons de la concertation ! ». C'est une phrase qui est revenue en boucle sur le cours Joubernon, le samedi 30 janvier au petit matin. Dès 6h30, de nombreux producteurs étaient rassemblés, pétition à la main et tracteurs garés à proximité, pour protester contre la décision de la mairie de Crest de les déplacer sur la rue Archinard.

Il fait encore nuit noire quand les remorques et les stands se déploient pour le traditionnel marché du samedi matin. Audrey Corneille, adjointe en charge des marchés, est accompagnée d'Éric Lizaga, le placier, et de quelques élus tombés du lit. C'est l'effervescence, tout le monde parle en même temps, et chacun se bat pour faire entendre sa voix.

L'élue tente, tant bien que mal, de se faire entendre...

Article publié dans Le Crestois du 5 février 2021

