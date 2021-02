Le potager du domaine de Blacons reprend vie !

En friche depuis presque trente ans, le terrain accueille aujourd’hui un verger et, demain, un potager collectif.

Il flottait comme un air de printemps, en ce dimanche ensoleillé du 31 janvier. Non loin de la Drôme, entre le pont des Bateliers et le rond-point de Blacons, une soixantaine de personnes s’activent, bêche à la main et bottes en caoutchouc aux pieds, pour planter des dizaines d’arbres fruitiers dans la lourde terre des anciens potagers du Domaine de Blacons.

Un joli bout de terrain de 4000m2 offrant une vue dégagée sur les Trois Becs, mais laissé en friche depuis les années 1990. Un lopin de terre qui a soudain repris vie pour retrouver sa vocation, sous l’impulsion de la toute jeune association des Jardins de Samare...

Article publié dans Le Crestois du 5 février 2021