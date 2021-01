Aux Ramières, les carpes sont définitivement muettes

Un virus pourrait expliquer la présence de plusieurs cadavres de poissons à Eurre, sur les rives du Lac des Pêcheurs.

Malgré le froid et le vent mordants, une dizaine de promeneurs se baladent en ce beau mardi d’hiver sur les sentiers qui longent le Lac des Pêcheurs, dans la Réserve naturelle des Ramières, non loin de l’Écosite de la commune d’Eurre. Les badauds feraient bien cependant d’éviter la promenade sur les rives de l’anse qui marque l’extrémité sudest du lac : plusieurs cadavres de grosses carpes ont été retrouvés ces derniers jours sur cet emplacement, en bordure de l’endroit où les poissons se reproduisent habituellement, profitant d’une eau légèrement plus chaude qu’ailleurs sur le lac.

Les premiers poissons morts ont été retrouvés par des pêcheurs voilà maintenant trois semaines...

Article publié dans Le Crestois du 29 janvier 2021