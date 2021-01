Une petite librairie agitée s’installe à l’Hydre

Le café associatif de Crest héberge temporairement une librairie sans toit.

Hormis les masques et les flacons de gel hydro-alcoolique éparpillés aux quatre coins de l’Hydre, on se serait presque cru revenu un an en arrière, en cette matinée du samedi 23 janvier. Mais pas question, bien sûr (et hélas), d’y déguster un verre ou un café, accoudé au comptoir en bois.

Au menu du café associatif de la rue de la République, on retrouvait plutôt l’épais « Être et Temps », du philosophe allemand Martin Heidegger. Ou le lugubre essai de son compatriote Arthur Schopenhauer...

Connectez-vous dans la colonne à droite ou La suite de cet article est réservée aux abonnés numériques.dans la colonne à droite ou abonnez-vous

Article publié dans Le Crestois du 29 janvier 2021