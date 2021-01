Centre de vaccination : Crest devra attendre

Un centre a été ouvert à l’hôpital de Die ; la Préfecture pourrait mettre en place un espace dédié à Crest, mais pas avant « quelques semaines ».

La grande salle de vaccination de l’hôpital de Die est une ruche qui bourdonne de blouses blanches, le lundi 18 janvier. Sur une vaste table et derrière leurs écrans, deux employées s’affairent à gérer le planning : l’une accueille les patients qui ont pris rendez- vous, l’autre répond au téléphone qui ne dérougit pas. Les questions reviennent en boucle : « Quel âge avez-vous ? Avez-vous déjà eu le Covid ? Avez-vous reçu d’autres vaccins récemment ? Bien, je vous propose le 15 février à 14h10, n’oubliez pas votre carte Vitale. »

La vaccination est désormais accessible à toutes les personnes de plus de 75 ans, en plus des professionnels de santé âgés de plus de 50 ans, des pompiers, des aides à domicile, des patients vulnérables au Covid… Selon les dernières données de Santé publique France, 2 850 Drômois auraient été vaccinés...

Article publié dans Le Crestois du 22 janvier 2021

