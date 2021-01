Le chauve sourit, le barbu moins...

Il y a du changement au journal Le Crestois.

Depuis avril 2018, j'occupais la fonction de rédacteur en chef du Crestois suite au départ de Pierre Brunet. En deux ans et demi et 131 éditions papiers plus huit dématérialisées, à cause de la crise sanitaire, j'ai pu en voir des choses... Les Gilets Jaunes, la fin du centre aquatique, la crise du Covid, les élections municipales, le premier confinement, Le Crestois 100% numérique, le déconfinement, le second tour des municipales, l'annulation des élections crestoises, le reconfinement, le couvre-feu...

Ça faisait beaucoup pour un seul homme. Il était temps de laisser ma place. D'une part, parce que Martin est bien meilleur que moi à ce poste ; mais aussi parce que Fabien Sylvain, bien connu dans les hautes sphères de la politique aoustoise et ancien responsable de la publicité dans le journal, est à la retraite depuis fin décembre. Je le remplace depuis le 1er janvier ; un retour à mes premières amours, en somme, car c'est le premier poste que m'avait confié mon père, Claude Bourde, il y a plus de dix ans.

Avec Martin, le journal est en bonnes mains et la rédaction va encore se renforcer début février. Je profite également de ces quelques lignes pour remercier Alexandre Billette, qui est venu nous prêter main-forte pendant le mois de janvier, ainsi que toute l'équipe de l'entreprise : Annie, Corinne, Sarah, Fanny, Danièle, Milo, Martin, Philippe, Alexandre, Julien et tous nos correspondants.

Depuis 120 ans, Le Crestois se développe et se renforce grâce à vous, fidèles lecteurs. Je tenais également à vous remercier car, sans vous, tout ceci ne serait pas possible.

Jean-Baptiste Bourde

Article publié dans Le Crestois du 22 janvier 2021