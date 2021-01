Quartier de la gare : quelle place pour la concertation ?

La première tranche de ce projet à 4,4 millions d’euros devrait être lancée dès cette année, entre la gare et la Cité scolaire Armorin.

Est-ce un projet « lumineux », comme l’assure au Crestois le maire de Crest, Hervé Mariton ? Ou plutôt un plan « sans vision globale », ainsi que le juge l’opposition municipale ? Chose certaine, c’est une transformation en profondeur du Quartier de la Gare, depuis le cimetière jusqu’au Pont Mistral, qui est dans les cartons : un projet qui devrait commencer à prendre forme dès cette année.

L’idée ne date pas d’hier. Il s’agit de repenser la circulation et l’usage de cette zone stratégique de la cité crestoise, qui est notamment traversée par la route départementale 93 (RD93). Un axe vital qui dessert le lycée Armorin et la gare SNCF avant de rejoindre le Pont Mistral et la future passerelle (voir ci-dessous) par les quais. Un axe souvent surchargé en trafic automobile, notamment lors des heures de pointe du soir et du matin...

Article publié dans Le Crestois du 22 janvier 2021