Couvre-feu à 18h : les commerçants « sont à bout »

Les nouveaux horaires de "couvre-feu" aggravent une situation déjà critique pour les commerçants crestois.

Après le premier confinement, le premier couvre-feu, le second confinement et le second couvre-feu, les commerçants doivent désormais apprendre à jongler avec un couvre-feu « renforcé ». En application depuis le mardi 12 janvier, dans la Drôme comme dans 24 autres départements français, ce nouveau dispositif contraint les commerces à fermer leurs portes entre 18 heures et 6 heures du matin.

Mais mises à part ces adaptations d’horaires, ce qui surprend le plus les commerçants que nous avons rencontrés, c’est le manque d’information à disposition. « C’est surtout l’incohérence de toutes ces mesures qui nous nuit », relève Isabelle Demarque, trésorière de l’Union commerciale, industrielle et artisanale (UCIA) de Crest et elle-même commerçante rue de la République...

Article publié dans Le Crestois du 15 janvier 2021

Dans notre édition : découvrez également les réactions de commerçants dans les communes de Blacons, Piégros, Montoison, Allex, Montmeyran, Grâne, Saoû, Bourdeaux, Saillans et Aurel.