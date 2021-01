Les vaccins arrivent au compte-gouttes dans la Vallée

L’hôpital de Crest va procéder aux premières injections à partir du mercredi 13 janvier.

Une « accélération, sans précipitation » : le mantra des autorités françaises pour faire face à la vague de critiques concernant la lenteur de la campagne de vaccination contre le Covid se vérifie aussi dans la Drôme… Le "supercongélateur" destiné à recevoir les doses du vaccin est arrivé en début de semaine à l’hôpital de Valence, là où devraient être concentrées, du moins pour les premières semaines, les doses du précieux liquide.

Le centre hospitalier de Valence a déjà reçu, le mardi 5 janvier, 4 800 doses du vaccin produit par Pfizer-BioNTech dans son usine belge et destinées au département de la Drôme. Un premier arrivage « qui sera complété par une deuxième dotation identique dans les prochains jours », confirme le cabinet du préfet Hugues Moutouh. Cette semaine, trois établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (Ehpad) drômois seront les premiers à procéder à la vaccination de leurs personnels et de leurs résidents à Romans-sur-Isère, Valence et Pierrelatte.

Dans la vallée, il faudra en revanche patienter jusqu’à la semaine prochaine pour voir arriver les premiers flacons du vaccin. Et la logistique visant à acheminer les cartons depuis Valence jusqu’à Crest, trente petits kilomètres plus loin, n’est pas simple...

Connectez-vous dans la colonne à droite ou La suite de cet article est réservée aux abonnés numériques.dans la colonne à droite ou abonnez-vous

Article publié dans Le Crestois du 8 janvier 2021

Photo : © peoplecreations - fr.freepik.com