Toujours plus de "néos" dans la vallée

L’INSEE vient de publier les derniers chiffres du recensement de la population.



C’est une statistique attendue avec impatience par les villes et les villages : tous les ans, fin décembre, l’INSEE (Institut national de la statistique et des études économiques) publie les chiffres des « populations légales » pour les communes, cantons, arrondissements et départements du pays. C’est cette population légale qui déterminera en partie le montant des dotations de fonctionnement qui sont attribuées par l’État aux communes.

Les données, publiées le 28 décembre dernier par l’INSEE, indiquent que la population du département de la Drôme a augmenté de 20 000 habitants entre les deux dernières périodes de recensement, soit 2013 et 2018. Une variation annuelle moyenne de +0,8 %, soit le double de la croissance à l’échelle de la France (+0,4%), qui s’explique davantage par l’arrivée de nouveaux habitants que par le solde naturel (le nombre de naissances moins les décès).

L’afflux de néo-ruraux dans notre région n’est donc pas un mythe, il se vérifie dans les statistiques officielles…

Article publié dans Le Crestois du 8 janvier 2021