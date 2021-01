A Crest, le PCF n’est pas en panne

Le Parti communiste français a fêté, en 2020, les 100 ans de son existence. Retour sur bilan et perspectives d’avenir avec l’élue crestoise Catherine Panne.

2020 devait être, pour les communistes, une année de commémorations : voilà cent ans, en décembre 1920, le Congrès de Tours marquait la scission entre socialistes et communistes, et la naissance de la Section française de l’Internationale ouvrière (SFIO), qui allait devenir le PCF actuel.

Alors que le centième anniversaire a été éclipsé par la crise sanitaire, Catherine Panne, militante communiste et nouvelle élue au sein de l’opposition au conseil municipal, revient sur son engagement politique, dresse un bilan des actions passées et évoque les perspectives pour l’avenir de la gauche, en France et dans la vallée.

C’est un euphémisme de dire que l’arrivée de Catherine Panne parmi les élus crestois n’est pas passée inaperçue. Installée au conseil municipal le mois dernier suite à la démission de Yannick Régnier, la militante communiste a été, le 14 décembre, particulièrement interpellée par la pique du maire de Crest, Hervé Mariton, à l’égard de l’opposition.

Celui-ci, lors d’un échange acerbe avec l’élu Samuel Arnaud, a évoqué un « questionnement vietminh » , faisant sortir de leurs gonds les conseillers d’Ensemble Réinventons Crest, qui ont quitté la salle en guise de protestation. Aujourd’hui, devant sa tasse de thé brûlante, Catherine Panne préfère en rire. « Je suis certaine que ce n’était pas prémédité de sa part : Hervé Mariton est naturellement anti-communiste, c’est certainement venu spontanément à son esprit », lâche-t-elle dans un éclat de rire.

C’est peu de dire qu’il y a un gouffre idéologique entre la nouvelle élue, fonctionnaire territoriale retraitée de 66 ans, et l’édile (Les Républicains) de Crest. Encartée au Parti communiste de longue date, elle militait déjà sur les bancs de l’université à Tours, dans les années 1970. De retour dans la ville où vivaient ses parents, elle poursuit aujourd’hui ses activités militantes au sein de la coalition d’opposition Ensemble Réinventons Crest, qui réunit des sympathisants communistes, socialistes, écolos, radicaux de gauche, et des citoyens sans étiquette politique.

« OÙ EST LA MIXITÉ ? »

« Crest a toujours eu cette particularité d’être une petite ville bourgeoise au sein d’une vallée plutôt à gauche, mais Crest n’est pas monolithique, c’est une ville qui abrite également des populations différentes, analyse-t-elle. Il y a par exemple un taux de chômage effarant à Crest, près du tiers de la population active ! Le taux de pauvreté dans notre ville est supérieur à la moyenne nationale et à la moyenne du département », rappelle l’élue d’opposition...

Connectez-vous dans la colonne à droite ou La suite de cet article est réservée aux abonnés numériques.dans la colonne à droite ou abonnez-vous

Article publié dans Le Crestois du 8 janvier 2021