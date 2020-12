Dépistage massif : tous testés pour Noël ?

La Région Auvergne-Rhône-Alpes a lancé une grande campagne de dépistage du Covid-19, qui se déploie à Crest et dans la vallée. L'opération suscite des interrogations sur son organisation et son efficacité.

C'est un plan d'ampleur, dont l'annonce a résonné tant dans notre région qu'au niveau national. Le 16 novembre, Laurent Wauquiez annonçait le lancement d'une campagne massive de dépistage du Covid-19 par tests antigéniques. Le président Les Républicains (LR) de la Région Auvergne-Rhône-Alpes promettait alors « 1000 centres de dépistages » et « 10 000 personnels » engagés sur le territoire régional entre le 16 et le 23 décembre. Avec un objectif affiché : « Casser la transmission du virus et protéger nos aînés au moment des fêtes ». Une opération qui aura sa déclinaison dans la vallée de la Drôme, et en particulier à Crest, où un centre de dépistage prendra ses quartiers à la salle Coloriage, du vendredi 18 au dimanche 20 décembre (cf. encadré ci-dessous).

Mais entre les annonces de Laurent Wauquiez et la réalisation concrète de ses grandes ambitions sanitaires, il y a un pas. Qui n'est pas encore tout à fait franchi...

Article publié dans Le Crestois du 18 décembre 2020