L'Éden est aussi secoué par la crise sanitaire

Entretien avec Jean-Pierre Point, directeur du cinéma de Crest.

La crise sanitaire bouleverse aussi le monde du cinéma. Les salles obscures, qui pensaient reprendre leurs projections le 15 décembre, ont dû se résoudre à garder portes closes, sur décision gouvernementale. Elles ne seront pas autorisées à rouvrir avant le 7 janvier, au plus tôt. Passée l'étape du premier confinement, puis celle d'une laborieuse réouverture cet été, les cinémas devront, cerise sur le gâteau, se passer cette année de la période des fêtes de Noël, pourtant cruciale pour le secteur.

À Crest, le cinéma l'Éden est, lui aussi, pris dans la tourmente, avec les trois autres salles que compte la Scop le Navire (Valence, Pierrelatte et Aubenas). Son chiffre d'affaires est lourdement amputé (-70%), obligeant la structure à remettre à plus tard ses projets structurants, en particulier l'ouverture d'une quatrième salle et la refonte de l'accessibilité du bâtiment.

Entretien avec Jean-Pierre Point, directeur de l'Éden...

Article publié dans Le Crestois du 18 décembre 2020