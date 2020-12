Les huîtres du Rotary sont arrivées à Crest

Le Rotary organise sa traditionnelle vente d'huîtres sur le marché, au bénéfice d'associations locales.

Exit le petit verre de blanc ! Il faudra cette année se contenter des bourriches d'huîtres à emporter et des homards, vendus par le Rotary Club de Crest Vallée de la Drôme en soutien à des structures associatives locales à vocation humanitaire.

Samedi 12 décembre, les membres actifs du Rotary Club avaient installé leur stand sur le marché de Crest pour prendre les commandes de mollusques et de crustacés, allègrement consommés en cette période de fête. Les contraintes sanitaires et l'impossibilité cette année de consommer les huîtres sur place n'ont pas pour autant entamé la bonne humeur des organisateurs.

L'objectif de cette vente annuelle est double : il s'agit d'abord de soutenir financièrement des associations locales à vocation humanitaire, comme l'Esat (Établissement et service d'aide par le travail) et les hébergements de la Croix-Rouge de Recoubeau-Jansac, les Restos du Coeur de Crest, les Soins palliatifs du centre hospitalier crestois, lutte contre l'illetrisme avec le CCAS de Crest, etc.

Il s'agit aussi pour le Rotary Club de fédérer les acteurs économiques de la vallée autour de cette initiative. Cette année, ce sont 230 entreprises locales qui ont soutenu le projet du Rotary. « On voudrait remercier les commerçants et les entrepreneurs qui nous soutiennent, c'est pour nous une grande source de motivation », assure Régis Roche, membre actif du Club.

Le Rotary Club de la vallée sera à nouveau présent sur le marché de Crest les samedis 19, 22 et 29 décembre. Les commandes pourront se faire sur place ou par téléphone, avec Régis Roche au 06 12 45 99 75.

Martin Chouraki

Article publié dans Le Crestois du 18 décembre 2020