Lettre aux Suzois

Tribune du 18 décembre 2020 de Serge Krier, ancien maire de Suze.

Avant que s’ouvre la campagne électorale, je souhaite faire une mise au point. C’est avec un grand regret que je suis obligé de revenir sur des évènements passés. Il est vrai que la crise sanitaire limite nos rencontres et échanges habituels. Aussi, des électeurs suzois sont encore dans l’ignorance des raisons pour lesquelles ils sont amenés à revoter. Nous allons revoter à Suze les 10 et 17 janvier parce que des élus sortants n’ont pas respecté des dispositions du code électoral qui garantit un scrutin démocratique. En conséquence, par un jugement clair et sans appel, le Tribunal Administratif a annulé les élections.

C’est une décision grave qui survient lorsqu’il y a eu altération de la sincérité du scrutin. Ainsi, peu avant le premier tour des élections municipales du mois de mars, dans le caveau privé du domaine viticole de Peylong, ont été tenus à mon encontre de maire sortant, viceprésident de l’intercommunalité du Val de Drôme et candidat, des propos polémiques en présence d’un nombre significatif d’électeurs invités publiquement à un « apéro-citoyen », sans réponse et démenti possibles de ma part...

