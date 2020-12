Le Viêt-minh fait déraper le vote du budget 2021

Les élus du groupe Ensemble Réinventons Crest ont quitté la salle après une altercation avec Hervé Mariton.

Après des semaines de préparation et de débats, le conseil municipal devait voter le budget de la Ville pour l’année 2021 le lundi 14 décembre. L’occasion pour la majorité d’Hervé Mariton de présenter les grands axes de ce budget et d’en défendre la philosophie. Et pour l’opposition de marquer sa différence et de faire entendre ses contre-propositions. Un grand classique de la démocratie locale qui s’est déroulé, comme c’est souvent le cas à Crest, dans une ambiance électrique.

Au point qu’après trois heures de débat, les six élus du groupe Ensemble Réinventons Crest ont quitté l’hémicycle municipal, suite à une subite crispation des échanges. C’est en particulier l’analogie de M. Mariton entre les questions de l’opposition et un « questionnement Viet Minh » qui a fait déraper la séance.

Comment en est-on arrivé là ? Tout a peut-être démarré dès les premières minutes de ce très long conseil municipal...

Article publié dans Le Crestois du 18 décembre 2020