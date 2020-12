Suze repart en campagne

Après l'annulation des élections municipales, la campagne pour le nouveau scrutin est officiellement lancée. En l'absence notable de l'ancien maire, Serge Krier.

C'est une surprise. Alors qu'il était à l'origine du recours qui a abouti à l'annulation de l'élection municipale à Suze, le 24 septembre dernier, l'ancien maire Serge Krier ne s'est, pour l'heure, pas porté candidat.

Deux listes devraient se présenter devant les Suzois les 10 et 17 janvier. L'une est largement issue de l'équipe municipale installée après le scrutin du 15 mars. L'autre, encore incomplète, est composée de quatre personnes.

Leur première profession de foi sont à retrouver ci-dessous ou à lire dans Le Crestois du 11 décembre 2020.

UNE LISTE D'OUVERTURE POUR SUZE

Les dates sont maintenant fixées pour les élections municipales : les 10 et 17 janvier prochains. Dans ce contexte inédit, un collectif de Suzoises et de Suzois s’est rencontré, et propose la constitution d’une liste d’ouverture dont les membres s’engagent à :

- gérer les affaires de la commune de façon désintéressée, démocratique et transparente ;

- donner la priorité à la qualité de notre environnement afin de garder notre territoire habitable et vivable demain ;

- favoriser les échanges économiques, solidaires, culturels, dans une dynamique de lien social, de relocalisation et d’ouverture aux autres.

Si cette démarche vous interroge ou vous intéresse, n’hésitez pas à nous contacter. Le temps presse car les candidatures seront déposées en Sous-Préfecture le 18 décembre au plus tard.

Pour le collectif,

Marie-Hélène Girardon (07 77 31 85 95)

Boris Gencel (Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser. )

Denis Hilaire (Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser. )

Bernard Fangeat (04 75 76 41 77)

FAIRE ENSEMBLE POUR SUZE

Suite à l’annulation des élections municipales du 15 mars 2020, les électeurs suzois sont invités à retourner aux urnes les 10 et 17 janvier 2021 pour élire un nouveau conseil municipal. Il y aura 11 conseillers à élire.

Onze candidats ont décidé de présenter une candidature groupée autour de Bérangère Driay, qui a exercé la fonction de Maire de mai 2020 à octobre 2020. L’équipe « Faire ensemble pour Suze » est composée d’un noyau d’anciens élus et de personnes qui se sont spontanément rapprochées du conseil municipal précédent :

Bérangère DRIAY, Maire sortant ;

Fabien LOMBARD, premier adjoint sortant ;

Simon THOME, second adjoint sortant ;

Sylvie BONNASSIEUX, conseillère municipale sortante ;

Dominique CHAPELLE, conseillère municipale sortante ;

Sophie FOURQUIN ;

Marielle GAUTHIER ;

Ad KOOLEN ;

Noëlle LANTHEAUME, conseillère municipale sortante ;

Éric ROLLAND ;

Thierry VALLET, conseiller municipal sortant

Pourquoi une candidature groupée ?

Ces onze personnes font cohésion. Elles sont complémentaires et représentatives des différents quartiers de la commune, des différentes professions, des différents engagements locaux. Ensemble, elles forment une équipe. Ces onze femmes et hommes veulent poursuivre ce qui a été amorcé entre juin et octobre 2020 et associer les Suzois souhaitant s’impliquer dans la vie de la commune. Prochainement, selon l’évolution du contexte sanitaire, les onze candidats envisagent d’aller à la rencontre des Suzois.



