Le ruisseau de la Saleine a repris son cours

Les travaux à l'entrée ouest de Crest sur le ruisseau de la Saleine sont en voie de finition.

Julien Nivou est chargé de mission au Syndicat Mixte de la Rivière Drôme (SMRD) à Saillans. Il a suivi le dossier avec tous les méandres qu'il comporte.

Le ruisseau La Saleine est un affluent de la rivière Drôme ; il prend sa source à Vaunaveys-La-Rochette et parcourt six kilomètres avant de se jeter dans la Drôme. Le lit de la rivière, sous l'action de la main de l'homme, est devenu rectiligne et impropre à la vie des espèces aquatiques. Si bien que la Fédération de la pêche l'a qualifié de « dégradé ». En effet, l'homme a endigué les berges et le lit a manqué d'entretien, si bien que le risque d'inondation s'est accru et la qualité de l'eau s'est détériorée...

Article publié dans Le Crestois du 11 décembre 2020