Célia de Lavergne interpelle le Premier Ministre

Lors de son discours prononcé le 2 octobre dernier sur la lutte contre le séparatisme, le Président de la République a annoncé vouloir limiter considérablement la possibilité de l’instruction en famille.

Célia de Lavergne, Députée de la Drôme, interpellée par de nombreuses familles à ce sujet, s’est exprimée : « L’instruction en famille est un droit au même titre que l’instruction dans les écoles ou les établissements scolaires publics ou privés, et ce depuis 1882, avec la loi Jules Ferry. Ce droit n’a jamais été remis en question, même si, depuis la loi du 18 décembre 1998, l’instruction doit être assurée en priorité au sein des établissements d’enseignement. La loi pour une école de la confiance a abaissé de six à trois ans l’âge à partir duquel l’instruction est obligatoire mais n’avait pas remis en cause la possibilité de recourir à l’instruction en famille...

Article publié dans Le Crestois du 11 décembre 2020