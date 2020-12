À Saillans, comme dans de nombreuses écoles, la mobilisation continue

Tribune du 4 décembre 2020 du collectif contre le port du masque obligatoire à l'école.

Depuis le début du confinement et du port obligatoire du masque pour les enfants du primaire, de nombreux parents inquiets de la vallée se mobilisent et se fédèrent avec les autres collectifs du département : nous informons, nous recueillons des témoignages de familles, nous proposons une pétition signée par déjà plus de 150 personnes, nous rencontrons les institutions et, vendredi dernier, nous avons répondu à l'appel pour une "journée école buissonnière".

Une journée dont nous avons fait part à l'équipe éducative et qui n'avait pour seul but que de permettre à ceux et celles qui le pouvaient et le désiraient, de montrer qu'ils n'étaient pas en accord avec le port du masque. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que cette journée fut une belle réussite avec près d'un enfant sur deux qui n'est pas allé à l'école primaire de notre village.

Nous tenons ici à nous étonner de la présence de cinq gendarmes en armes devant la porte de l'école ce matin-là et nous sommes bien curieux de connaître les raisons d'un tel déploiement qui en a surpris et choqué plus d'un, enfant comme adulte.

Depuis mercredi dernier, nous connaissons les nouvelles règles décrétées par le gouvernement en terme de protection sanitaire due à la Covid 19. Tous les commerces reprennent vie, les durées et les zones de sortie s'étendent, les salles de concerts et de spectacles rouvrent, la pratique du sport individuel est à nouveau autorisée. Nous nous en réjouissons. Par contre, toujours aucun assouplissement concernant les mesures dans les écoles et notamment le port du masque obligatoire, malgré la mobilisation grandissante et les prises de positions de nombreux médecins, pédiatres, organisations de santé.

Pire que ça : aucune information, aucun délai, aucune perspective n'ont été données. Loin de relâcher notre mobilisation, nous appelons tous les parents contre le port du masque obligatoire à l'école à se fédérer, à Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser. , à se mobiliser pour le bien-être physique, intellectuel et moral de nos enfants et pour que les écoles soient autorisées à accueillir tous les enfants sans exception, dans les conditions qui permettront un enseignement digne et serein.

Le collectif de Saillans contre le port du masque obligatoire à l'école

Tribune publiée dans Le Crestois du 4 décembre 2020