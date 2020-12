Le mois de décembre sera décisif pour l'économie locale

Dans la vallée, les acteurs économiques font le dos rond en attendant la sortie de crise. Les aides de l'État ont, pour l’heure, permis d'éviter le pire...

Un silence inhabituel règne dans la grande salle du restaurant Sur Les Quais, à Crest. En lieu et place des tables habituellement pleines et bruyantes, Léo de Leiris, le gérant de l'établissement, s'est installé un petit bureau et une imprimante, pour gérer les tâches administratives devenues son pain quotidien depuis la fermeture administrative du restaurant, le 30 octobre. Tout comme lui, les dirigeants d'entreprises locales, petites et grandes, se sont, depuis le mois de mars, familiarisés avec les dispositifs mis en place par l'État pour endiguer la crise économique qui a accompagné la crise sanitaire. Alors que certains commerces ont pu rouvrir leurs portes le samedi 28 novembre, les cafés, les restaurants et les salles de sports devront, eux, attendre jusqu'au 20 janvier 2021 au moins.

Article publié dans Le Crestois du 4 décembre 2020