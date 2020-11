À Saillans, l'âne Chaussette fait déborder le marché

Une productrice, véhiculée par un âne, a des difficultés à trouver sa place au marché

« Mon âne, mon âne, a bien mal à la tête... ». Alors que le marché de Saillans est en pleine effervescence, le dimanche 22 novembre, la chanson enfantine résonne sur la place de la République. Une petite foule masquée s'est attroupée autour de l'âne Chaussette et de sa propriétaire, Éliane Meignant. Très émue, la productrice de plantes aromatiques, installée à Saillans, invite ses soutiens à faire le tour du marché derrière Chaussette. Un pied de nez à la municipalité et à son nouveau garde champêtre, qu'elle accuse de lui mettre des bâtons dans les roues depuis le mois de mai dernier. « Chaussette ! Chaussette ! » crient enfants et adultes entre les étals, tandis que l'âne fait fièrement le tour du marché sous les applaudissements.

Mais comment en est-on arrivé là ? Et quel est, au juste, le problème ?...

Connectez-vous dans la colonne à droite ou La suite de cet article est réservée aux abonnés numériques.dans la colonne à droite ou abonnez-vous

Article publié dans Le Crestois du 27 novembre 2020