Téléthon réduit mais Téléthon malgré tout

Avec les interdictions sanitaires, les animations du Téléthon sont réduites à leur plus stricte expression.

C’est Gisèle Cellier qui entame la présentation, avec tout l’enthousiasme qui la caractérise dès qu’il faut aider le Téléthon: « Au départ, je ne voulais rien faire mais, sous la pression de la délégation départementale et notamment de Jean-Paul Rey, j’ai bien voulu repartir et, le vendredi 20 novembre, nous avons décidé d’organiser une collecte en faveur du Téléthon le samedi 5 décembre sur le marché ».

C’est ainsi que les idées doivent se mélanger pour proposer une « diversité réduite » à la vente de pâtisseries, car même le café n’est pas autorisé. Quant aux nombreuses associations sportives qui présentaient des animations, tout est interdit. Ce qui n’empêche pas, bien sûr, de se rapprocher de l’organisation pour les bonnes idées et de faire un don ! Le magnifique concert à l’église et le traditionnel repas n’auront pas lieu.

Depuis le 20 novembre, une urne est à votre disposition à l’accueil de la mairie de Crest. Les dons peuvent être en espèce, même une petite pièce, ou en chèque à l’ordre de l’AFM. Tous les donneurs qui auront mis un chèque recevront un reçu pour la déduction d’impôts.

Le samedi 5 décembre, de 9h à 12h30, devant la mairie, côté rue semi-piétonne, un stand de vente de pâtisseries sera installé, avec toutes les consignes sanitaires en vigueur. Ce sera l’occasion d’y participer et de se régaler avec des brioches familiales au prix de 5 €, des madeleines individuelles à 0,50 €, et peut être des gourmandises locales… Cette année, il reste quelques fidèles : le comité des fêtes,l’Union Sportive Crestoise, les retraités actifs et Gisèle doit encore contacter des associations qui, d’habitude, n’hésitent pas à apporter leur pierre à l’édifice.

Alors, pour cette année très spéciale, le Téléthon a encore plus besoin de tous les bienfaiteurs que vous serez. Rappelons qu’en 2019, l’équipe menée par l’intrépide généreuse, Gisèle, avait récolté 4 293 €, et sur Crest, au total, le Téléthon avait rempli sa cagnotte de 7 645 €. Onze associations avaient contribué à ce succès, dont de nombreux clubs sportifs.

Corinne Lodier

Article publié dans Le Crestois du 27 novembre 2020