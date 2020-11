L'agitation au marché de Crest fait débattre

Cette semaine, nous avons reçu plusieurs contributions de lecteurs au sujet des récents événements qui ont marqué le marché de Crest...

Décidément, le marché de Crest demeure, malgré le confinement, un centre névralgique, et ne cesse d'animer la vie de la commune. Tandis que certains souhaiteraient le voir se limiter à sa fonction d'échange de marchandises de première nécessité, tel que le prévoit d'ailleurs la réglementation actuelle, d'autres appellent au contraire à ce que le marché conserve la dimension sociale et conviviale qui le caractérise en temps normal...

