Le collège Revesz-Long a rendu hommage à Samuel Paty

Un olivier, symbole de paix, a été planté.

Les responsables du Collège Revesz-Long, Stéphane Gerland et Valérie Studnicki, ont convié les enseignants à une réunion pour réfléchir à un hommage à Samuel Paty et de nombreux projets ont émergé pour développer la créativité des élèves.

L'équipe est soudée par la passion du métier. « Il était bon de faire bloc à nouveau, après que le corps a été meurtri » explique Stéphane Gerland. Le projet a pris corps autour de la plantation d'un arbre en hommage à Samuel Paty ; un arbre symbolique, symbole de paix, l'olivier.

Une consultation a été lancée pour permettre de choisir les mots appropriés, les couleurs, l’emplacement. Une cérémonie a été organisée avec les classes qui ont écrit des mots, des textes, des poésies sur des supports aussi inattendus que symboliques comme des colombes en papier.

Le vendredi 13, l'ensemble du collège était réuni. L'arbre a été arrosé par un élève de chaque classe. Chaque enfant, chaque adulte a pu vivre ce moment à sa façon, sans jugement et dans le recueillement.

Kylian, un élève de 4e SEGPA, nous parle de ce beau projet : « L'olivier est un arbre qui symbolise la paix. C'est aussi l'espérance, le bien vivre ensemble, la réconciliation et la vie. Avec les copains de 4e et 3e SEGPA et d'ULIS, nous avons fait un trou pour planter l'arbre. Nous avons respecté la taille du trou qui nous a été conseillée, mis du fumier de poule et du compost. Après la mise en place de l'arbre, les classes du collège sont venues arroser l'olivier durant tout le matin. Avec tous ces petits soins, l'arbre va prendre racine et grandir ».

Cet hommage laissera une belle trace aux générations futures. Une hommage à Samuel Paty mais aussi l'espoir que la paix peut exister.

Corinne Lodier

Article publié dans Le Crestois du 20 novembre 2020