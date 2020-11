Covid-19 : Célia de Lavergne s’inquiète

L'élue LREM a appelé la population à respecter les mesures de confinement.

C'est à peine remise d'une contamination au Coronavirus que la députée de la 3e circonscription de la Drôme s'est rendue à Crest, le vendredi 6 novembre, pour faire le point sur la situation au centre hospitalier.

Isolée depuis une quinzaine de jours à son domicile de la Chapelle en Vercors, Célia de Lavergne a tenu à alerter les habitants sur « la situation très tendue » que traverse le pays et en particulier la région Auvergne- Rhône-Alpes. « Il y a aujourd'hui plus de patients positifs au Covid pris en charge dans les hôpitaux que lors de la première vague », s'est-elle inquiétée en présence d'Olivier Moulinet, directeur de l'hôpital, et d'Hervé Mariton, président du conseil de surveillance du centre hospitalier...

Article publié dans Le Crestois du 13 novembre 2020