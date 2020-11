Non au masque chez les tout-petits

Lettre ouverte de parents d’élèves du Val de Drôme

L'annonce du port du masque pour les enfants dès l'âge de six ans, est tombée brutalement et en dernière minute, laissant parents, enseignant.es, syndicats et associations hébété.es.

Nous, parents d'élèves des écoles publiques de Crest, Autichamp, Chabrillan, Saoû, Saillans, Plan de Baix, Grâne, Piégros-la-Clastre, La-Roche-sur-Grâne, La Baume-Cornillane, etc. demandons, par le présent courrier, l'abrogation de la partie du décret concernant les enfants de six à dix ans, pour des raisons sanitaires, humaines et légales...

Connectez-vous dans la colonne à droite ou La suite de cette tribune est réservée aux abonnés numériques.dans la colonne à droite ou abonnez-vous

Article publié dans Le Crestois du 13 novembre 2020