Chers clients, Chers lecteurs,

Voici quelques infos sur la continuité des activités du journal et de l'imprimerie pendant la période de confinement.

Suite aux annonces gouvernementales, nous tenons à vous exprimer notre soutien en cette période difficile.

Tout en ayant opté pour le télétravail partiel afin de protéger les membres de notre équipe, nous restons actifs et assurons une continuité de service. Le journal paraît normalement tous les vendredis et côté imprimerie, bien que notre accueil soit fermé au public, nous restons disponibles et mettons tout en œuvre pour satisfaire vos demandes rapidement dans le respect des règles sanitaires.

Vous pouvez nous contacter par téléphone le matin seulement du Lundi au Vendredi de 9h à 12h. En dehors de ces horaires, vous pouvez nous écrire :

Pour le journal à :

Pour l’imprimerie à :

Pour la publicité à :

Pour l’infographie à :

Portez-vous bien !

L’équipe du Crestois