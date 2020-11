Les libraires font de la résilience

À Saillans et à Crest, les librairies indépendantes s'adaptent à la crise.

Derrière une haute pile de livres, Jean-Christophe Faure, installé à la petite caisse de l'Alimentation Générale, prépare ses commandes, masque sur le visage. La librairie indépendante de Saillans, installée sur la Grande Rue depuis 2017, se prépare à vivre une période difficile. Les librairies ont en effet rejoint la liste des commerces dits «non essentiels», et ont été obligées de fermer leurs portes depuis le 30 octobre. Tout juste seront-elles autorisées à recevoir des commandes par téléphone ou internet, et à les livrer ensuite à leurs clients.

« Le grand problème de la commande et du retrait, c'est que ce n'est pas de la librairie, regrette Jean-Christophe Faure. Acheter un livre, ce n'est pas comme acheter du beurre : on fouine dans une librairie, on y traîne, on y rencontre des livres, on y a des coups de coeur...

Connectez-vous dans la colonne à droite ou La suite de cet article est réservée aux abonnés numériques.dans la colonne à droite ou abonnez-vous

Pour commander vos livres chez les libraires de la vallée :

Rendez-vous sur les site www.chez-mon-libraire.fr ou www.placedeslibraires.fr

Ou par mail aux adresses : Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser. et Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser.